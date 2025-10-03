Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Muğla'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM'deki açılışa katılmayan CHP'ye sert tepki: "Tarihi bir yanlış"

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?