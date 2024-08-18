SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Amasya Suluova'da trafik kazası: 14 yaralı! | Video
Haberler Haber Videoları

Amasya Suluova'da trafik kazası: 14 yaralı! | Video

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 19:58   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 19:58

Amasya’nın Suluova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kılınç yönetimindeki 55 AKN 765 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs Eski Çeltek mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Keklikçi'nin kullandığı 05 LK 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon ve Samsun Havza'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Saplantılı aşık polise ecel terleri döktürdü! Kızı evde bulamadı kendini vurdu
18.08.2024Pazar
Esenler'de emniyet şeridinde kaza: 1 ölü
18.08.2024Pazar
Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar! Katil İsrail askerleri TRT ekibini hedef aldı | AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz
18.08.2024Pazar
Yer: Tekirdağ, Şarköy! Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi! | Video
18.08.2024Pazar
Fuhuş patroniçesi yakalandı!
18.08.2024Pazar
Bunlar da Var
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler 01:18
Mehmetçik kuş gibi avladı!
18.08.2024Pazar
Erzurum’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş karate hareketiyle kurtuldu: O anlar kamerada 02:39
Başıboşlara karate
18.08.2024Pazar
Aydemir Akbaş’a veda! İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! 01:27
Aydemir Akbaş'a veda! İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı!
18.08.2024Pazar
Aydemir Akbaş’ın cenazesinde İbrahim Tatlıses arbedesi! | VİDEO 03:14
Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses arbedesi!
18.08.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA