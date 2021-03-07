Haberler Video Haber Videoları Altın artar mı? Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı

Altın artar mı? Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı

Altın artar mı? Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı
07.03.2021 01:18
Ana Sayfa 00:34
Samsun'da eşine şiddet...
Ana Sayfa 05:16
Helikopter kazasında şehit...
Ana Sayfa 01:58
Beyoğlu'nda korkunç kavga! Bir...
Ana Sayfa 00:32
Yasmin Erbil'in cesur...
Ana Sayfa 02:19
Oyuncu Esra Dermancıoğlu isyan...
Ana Sayfa 01:58
Tatvan'da şehit olan Mehmet...
Ana Sayfa 01:06
Papa Francis, Sistani ile bir...
Ana Sayfa 01:48
Deniz Seki değişimiyle...
Ana Sayfa 01:14
Marangoz Teslime: Erkek işi...
Ana Sayfa 02:00
Hatalı basım 100 lirayı,...
Ana Sayfa 00:49
Korkunç gerçek otopside ortaya...
Ana Sayfa 00:38
Didem Balçın hakkındaki çok...

Son dakika altın haberi... Altın fiyatı düştü, yatırımcı ne yapacağını şaşırdı. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı? A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.


Çoğu kişinin en güvenli yatırımı hiç şüphesiz altın oluyor son dönemdeki inişli çıkışlı piyasalardan alıcıların kafası karıştı.

Peki bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı?

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

"SOĞUKKANLI OLMALI"

İslam Memiş, "Dünyayı yöneten bu güçlü insanlar zaman zaman kripto para piyasasına giriyorlar zaman zaman borsalara giriyorlar. Bu kısa vadeli pozisyonlar piyasayı etkiliyor küçük yatırımcılar bu süreçte varlıklarına sahip çıkmalı ve soğukkanlı olmalı." dedi.

PEKİ, BU HAREKETLİLİK BİR FIRSAT MI?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle elinde döviz bulunduran dolar bulunduran yatırımcıların altınla takas yapmasını söyleyebiliriz. Altın bir miktar daha baskı altında kalabilir ama yükselirse trende geçebilir o yüzden bu düşüşleri alım fırsatına çevrileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"ZARARLARININ KAPANACAĞI BİR DÖNEM..."

İslam Memiş, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, krizler gibi etkenler güvenli liman altın talebinin artacağına işaret ediyor elinde altın olanlar üzülmesin tekrar o yüksek maliyetli alanların zararlarının kapanacağı bir döneme girmiş olacağız." sözleriyle altın yatırımcılarına umutlu mesajlar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ