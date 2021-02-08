Altın alacaklar dikkat! Bu fiyatlar bir daha görülmez! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın fiyatları yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, hem ons hem de dolar/TL’deki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatları, yaklaşık yüzde 10 gerileyerek yatırımcısını üzdü. Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. İşte 8 şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! Vatandaşların son dönemde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu olurken çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İnternet üzerinden altın borsasını, altındaki son durumu ve serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip ederek alım satım işlemlerini ona göre gerçekleştiriyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021

Piyasalar güne başlarken altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan hareket etmek istemiyor. Bugün gram altın 411 TL, çeyrek altın 670 TL'den işlem görüyor…