Altılı masa bu işe çok bozulacak! CHP artık gizlemiyor: Adayımız Kılıçdaroğlu

6 benzemez partinin bir araya gelerek oluşturduğu masada, adaylık çıkmazı gün geçtikçe büyüyor. Ortak aday fikrinde birleşen ama bir türlü adayını bulamayan masada, her parti farklı isimle gelirken HDP'nin de tartışmalara dahil olma çabası krizi büyütüyor. Ancak masanın büyük ağabeyi CHP'de isim artık netleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Adayımızı Kılıçdaroğlu" dedi.

AKŞENER'İN KAFASINDAKİ İSİMLER: İMAMOĞLU VE YAVAŞ

6'lı masanın ortak aday krizinde sular durulmuyor. Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile diresek teması sürerken, Gelecek ve DEVA Partisi birbirine girmiş durumda.

HDP AKŞENER'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Küçük ortaklar Saadet ve Demokrat Parti ise duruma göre pozisyon alma çabasında. HDP'nin Akşener ve Yavaş'ın üzerini çizmesi krizi kör düğüme çevirmiş durumda. Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldığı prpogramda Akşener ismini açıkça reddetmişti.

Buldan, "Akşener'in adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bütün bu yaşananlara karşın CHP ise; kendi adayını netleştirmişe benziyor. Masanın sıcak bakmamasına karşın İmamoğlu ve Yavaş'ı sindirmeyi başaran Genel Başkan Kılıçdaroğlu mitinglere başlamış durumda. Bu durum artık parti içinde de açıkça dillendiriliyor.

İMAMOĞLU'NA GERİ ADIM ATTIRDI

CHP'de uzun süre devam eden adaylık tartışmalarının ardından yaptığı özel görüşmede İBB Başkanı İmamoğlu'na geri adım attıran Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi. Parti içindeki en büyük rakibini saf dışı bırak Kılıçdaroğlu'nun ismi parti üyeleri ve vekiller tarafından açıkça dillendiriliyor.

PARTİ İÇİNDE UZLAŞMAYA VARILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alttaki üyesinden en üstteki üyesine kadar hepsinin uzlaştığı Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

6'LI MASANIN UZLAŞACAĞI ADAY!

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ziyaretinde basın mensuplarının, altılı masanın adayının kim olacağı yönündeki sorusunu cevaplandıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6'lı masanın uzlaşacağı bir adayla 2023 seçimlerinde milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

Ağbaba, Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu anımsattı.

Ağbaba, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya'da da ifade edelim ki CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.