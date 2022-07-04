Altılı masa, beşinci kez bir araya geldi! Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi

Toplantı, İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Altı lider, cumhurbaşkanı adayını değil ama adaya verilecek yetkileri belirledi!

Akşener, konuklarına akşam yemeği de verdi. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ev hanımlarının yaptığı yemekleri, muhalefet liderlerine ikram etti.

İşte mönüdekiler:

Tarhana çorbası, zeytinyağlu barbunya, zeytinyağlı sarma, su böreği, tarator, balık lokum, gavurdağı salata, meyve tabağı, dondurma, baklava.