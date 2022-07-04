Haberler Haber Videoları Altılı masa, beşinci kez bir araya geldi! Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi

Altılı masa, beşinci kez bir araya geldi! Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi

Altılı masa, beşinci kez bir araya geldi! Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi
04.07.2022 09:30

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Altılı masa, beşinci kez bir araya geldi. Muhalefet liderleri yine aday tespit edemedi. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ev hanımlarının yaptığı yemekleri, muhalefet liderlerine ikram edilip yenildi.

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