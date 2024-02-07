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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 16:43

Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağının kapandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ax-3 mürettebatının 7 Şubat Çarşamba (bugün) Türkiye saati ile (TSİ) 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için hazırlıklar başladı. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının 7 Şubat Türkiye saati ile 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

15.00 İTİBARIYLA CANLI YAYIN BAŞLADI
Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren başladı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı

Ekibi taşıyacak olan Dragon kapsülüne astronotların yerleşimi ve malzemelerin yüklemesi başarıyla sona erdi.

Kapsülden ilk görüntüler paylaşıldı

Yolculuk öncesinde kapsülden görüntüler de Axiom'un canlı yayınında paylaşıldı.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

NASA kontrol odası

Houston'daki NASA kontrol odasından da hazırlıklar anlık olarak takip edilebilmekte.

BAKAN KACIR DUYURDU: KAPAK KAPANDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı. 🧑‍🚀 https://t.co/uwiqn46pL7

— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak takip edilebiliyor.

Dragon kapsülünün dışarıdan görüntüsü.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı.

13 BİLİMSEL DENEY YAPTI
Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcıya ev sahipliği yapacak Uluslararası Uzay İstasyonu, 2000den bu yana bilinmezlere ışık tutuyor

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