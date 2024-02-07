Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için hazırlıklar başladı. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının 7 Şubat Türkiye saati ile 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

15.00 İTİBARIYLA CANLI YAYIN BAŞLADI

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren başladı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Ekibi taşıyacak olan Dragon kapsülüne astronotların yerleşimi ve malzemelerin yüklemesi başarıyla sona erdi.

Yolculuk öncesinde kapsülden görüntüler de Axiom'un canlı yayınında paylaşıldı.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

Houston'daki NASA kontrol odasından da hazırlıklar anlık olarak takip edilebilmekte.

BAKAN KACIR DUYURDU: KAPAK KAPANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı. 🧑‍🚀 https://t.co/uwiqn46pL7 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak takip edilebiliyor.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı.

13 BİLİMSEL DENEY YAPTI

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

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