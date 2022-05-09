Son dakika haberi... Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.