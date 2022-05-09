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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
09.05.2022 11:14

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Son dakika haberi... Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

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İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.


Fotoğraf: Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı, Furkan Vakfı ile bağlantılı kişiler tarafından zorla kaçırıldı.



Fotoğraf: İş adamı Koray Sarısaçlı

7 MİLYON DOLARLIK SENET
Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

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