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Almanya'da rahatsızlanan Türk vatandaşına polis şiddeti

Almanya'da rahatsızlanan Türk vatandaşına polis şiddeti
17.05.2021 01:14
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Almanya'da Türklere uygulanan sistematik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi... Frankfurt'ta tedavisi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan kişiyi polisler ailesinin gözü önünde darbetti. O saniye saniye kameraya yansıdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir" ifadelerini kullandı.


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