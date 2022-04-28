Almanya Yasemin Gündoğan'ı arıyor! 8.2 milyon Euro vurgun yaptı! Mesai arkadaşıyla flörtleşip...

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı Loomis adlı para nakil firmasından 8.2 milyon euroluk soygun gerçekleştiren Yasemin Gündoğan'ın (28), parayı çıkarmak için Henning B. adlı (41) mesai arkadaşı ile flörtleştiği belirlendi. Gündoğan'ın soygundan önce kapıyı açtırmak için cep telefonu numarası ile yemek yeme isteğini içeren not verdiği ortaya çıktı.

Henning B.'ye kağıt çöplerini atacağını ifade eden Gündoğan'ın sonuca flörtleşerek daha kolay gittiği ifade edildi. Henning B.'nin, soygunun farkında olmadan düğmeye basarak içinde para dolu çöp konteynerlerinin güvenlik noktasından geçmesini sağladığı, Gündoğan'ın dışarı çıkardığı paraları, çalıntı plaka taktığı kiralık minibüse yükleyip ortadan kaybolduğu iddianamede yer aldı.

Yasemin Gündoğan'ın kusursuz plan sonrası firmadan çıkardığı paraları, şu anda sanık koltuğunda oturan Büşra S. (24) ve onun arkadaşı Yiğit T. ile birlikte Türkiye'ye kaçırdığı iddianamenin diğer detayı oldu.

Büşra S.'nin Yasemin ile Ege kıyısında havuzlu bir evde kaldıktan iki hafta sonra Almanya'ya döndüğü belirtildi. Evi basılıp yakalanan Büşra S., sessizliğini koruyor.

Soygunun tek sanığı Büşra S.'nin soygun sonrası annesi ile çok sık telefon görüşmesi yaptığı, savcılığın elinde ciltler dolusu ses kayıt dökümü bulunduğu, bir kısmının şifreli olduğu aktarıldı.Kimlik ve pasaportuna el konulan Büşra S., denetimli serbestlik yasasından yararlanıyor.

Sanık, her gün karakola imza veriyor, kent dışına çıkmasına izin verilmiyor. Bremen Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın önümüzdeki ay tamamlanması ve Büşra S.'nin altı yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.