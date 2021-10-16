Almanya Şansölyesi Merkel Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Merkel çalışma ziyaretinde bulunacak.



YER VE SAAT BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, Merkel'i Huber Köşkü'nde saat 12.00'da ağırlayacak.



ELE ALINACAK KONULAR

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor. Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti.









TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor.







Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.