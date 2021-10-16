Haberler Haber Videoları Almanya Şansölyesi Merkel Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Merkel Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Merkel Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
16.10.2021 09:51
Ana Sayfa 04:35
“Cono Aşiretine” şafak...
Ana Sayfa 00:48
Arka Sokaklar 600. bölüm...
Ana Sayfa 00:25
Alina Boz'dan cesur paylaşım
Ana Sayfa 00:37
Gönül Dağı dizisine Miss...
Ana Sayfa 00:59
Ali Babacan’a esnaf...
Ana Sayfa 10:56
Esra Erol'da program sonrası...
Ana Sayfa 00:10
Öğrencinin “Okullar tatil...
Ana Sayfa 00:40
Pınar Altuğ’un yıllar içindeki...
Ana Sayfa 00:51
Yargı 5. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 09:46
Kavcıoğlu'ndan döviz kuruyla...
Ana Sayfa 01:00
Davete icabet eden Merkel...
Ana Sayfa 00:26
Danilo Zanna'nın boşanma...

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor. Merkel'in yapacağı veda ziyaretinde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan, Merkel'i Huber Köşkü'nde saat 12.00'da ağırlayacak.

Haber Videoları

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Merkel çalışma ziyaretinde bulunacak.


YER VE SAAT BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan, Merkel'i Huber Köşkü'nde saat 12.00'da ağırlayacak.

ELE ALINACAK KONULAR
İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor. Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti.





TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ
Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor.




Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA