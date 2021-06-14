Haberler Video Haber Videoları Almanya, Erbil'e gitmek isteyen PKK destekçisi gruba engel oldu

Almanya, Erbil'e gitmek isteyen PKK destekçisi gruba engel oldu

Almanya, Erbil'e gitmek isteyen PKK destekçisi gruba engel oldu
14.06.2021 01:16
Ana Sayfa 03:12
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi...
Ana Sayfa 06:14
İstanbul'daki dehşet anları...
Ana Sayfa 00:16
Bomba görüntüler! Sibel Can...
Ana Sayfa 02:01
20 günlük işçi patronunu 13...
Ana Sayfa 07:25
Mehmetçik'ten tüyleri diken...
Ana Sayfa 00:29
Öğretmenlerin acı sonu!
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 18. bölüm (sezon...
Ana Sayfa 01:03
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i...
Ana Sayfa 01:37
Diyarbakır’da iki grup...
Ana Sayfa 00:50
Hazal Çağlar güzelliğiyle...
Ana Sayfa 00:37
Survivor Sahra bir değişti pir...
Ana Sayfa 04:08
Marialena Roumelioti ve Sakis...

Almanya, terör örgütü PKK’ya destek olmak için Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen gruba izin vermedi. 27 kişilik terör destekçisi grup, Düsseldorf Havalimanı’nda engellendi. Alman Die Welt gazetesi, yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK’ya verilen desteğin Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyeceğini yazdı.


Terör örgütü PKK'ya destek için Erbil'e gitmek isteyen Almanlara, havalimanında müdahale edildi.

Alman Die Welt gazetesi, yaşananları polis raporuna dayandırarak duyurdu.

Buna göre, Almanya'da terör örgütü PKK ile kirli ilişkileri bulunan dernekler, "canlı kalkan" kampanyası başlattı.

Haziran ayı içinde insanların gruplar halinde Irak'a gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Ancak, Düsseldorf Havalimanı'ndan Erbil'e gitmek isteyen heyetin ülkeden çıkışına polis tarafından izin verilmedi.

GRUPTA DİKKAT ÇEKEN İSİM
Polis, aralarında Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in de bulunduğu 27 kişilik grubu, "Almanya'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle engellediğini açıkladı.

Sorgulanan bazı kişilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Die Welt gazetesi, ülkede yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye'ye karşı olan eylemlere katılması ya da destek vermesinin Almanya'nın çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği yorumuna yer verdi.

"Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir." denildi.

Haber Videoları