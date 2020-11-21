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Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı: Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz

Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı: Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz
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Almanya'da provokatör bir kadın, yol hizmetlerinde çalışan Türk gurbetçi işçilere son derece çirkin bir sözlü saldırıda bulundu. Türk işçilere "İstanbul, Konstantinopolis olacak. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" diyen Alman kadının o anları, gurbetçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.


Almanya'da bir kadın, yol hizmetlerinde görevli olarak çalışan Türk gurbetçi işçilere sözlü saldırıda bulundu. Kadının "İstanbul'u Konstantinopolis yapacağız. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" sözleri saniye saniye gurbetçilerin kameralarına yansıdı.

TEPKİ ALAMAYINCA GERİ DÖNDÜ

Alman kadının uzun süre hakaret ettikten sonra tepki alamayınca geri dönüp tekrar hakaret etmesi de görüntülerde yer aldı.

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