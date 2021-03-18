Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında durdurmak amacıyla önünde set oluşturan polis aracına çarptı. 1 polis memurunun yaralandığı kazanın ardından bir süre daha kaçtıktan sonra durdurulan otomobilin sürücü ile yanındaki kişinin alkollü olduğu belirlendi. sürücüye 6 ayrı ihlalden para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, yanındaki kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan ceza uygulandı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydanda geldi. Smyrna Meydanı'nda denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde T.Ç. ve K.K.'nın bulunduğu 34 CVP 149 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.



KOVALAMACA YAŞANDI

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü T.Ç., kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Şoför T.Ç., kaçış sırasında durdurmak için önünde set oluşturan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheliler kısa sürede yakaladı.





ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığını söyleyen sürücü ve yolcu konumundaki diğer şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücü T.Ç.'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü T.Ç.'ye alkollü araç kullanmanın yanı sıra dur ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma, ardı ardına şerit değiştirme, ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçlarında idari para cezası kesil, ehliyetine el konuldu. Yolcu konumunda bulunan K.K.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan para cezası uygulandı.





KAZADA 1 POLİS YARALANDI

Bu arada şüphelilerin kaçtığı sırada kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen kazada Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 polis memuru yaralandı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen polis memuru, sağlık ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde araçtan çıkartılarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.