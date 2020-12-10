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Aliyev Zafer Günü'nde düşmana meydan okudu: ''Ermeni faşizmi yine baş kaldırırsa, demir yumruğumuz iner"

Aliyev Zafer Günü'nde düşmana meydan okudu: ''Ermeni faşizmi yine baş kaldırırsa, demir yumruğumuz iner
10.12.2020 13:20
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Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bu görüntü bizim dostluğumuzu gösteriyor. Türkiye Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan'ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi." dedi. Aliyev, "Biz bu zaferi 30 yıla yakın bekledik. Ermeni faşizmi yine baş kaldırırsa, demir yumruğumuz iner." açıklamasında bulundu.


Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Erdoğan: "Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur." dedi. Erdoğan, "Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bu görüntü bizim dostluğumuzu gösteriyor. Türkiye Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan'ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi." dedi. Aliyev, "Biz bu zaferi 30 yıla yakın bekledik. Ermeni faşizmi yine baş kaldırırsa, demir yumruğumuz iner." açıklamasında bulundu.

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