Aliyev A Haber'e verdiği röportajda söylemişti! Ermenistan Ruslardan ücretsiz aldığı Scud-B füzeleriyle Gence'de katliam yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu Rusya'dan ücretsiz aldığı Scud-B füzeleriyle Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine alçak saldırılarda bulundu. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybederken 40 sivilde yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıdan önceki saatlerde A Haber'e verdiği röportajda ''Rusya'dan ücretsiz alınan silahlar sivil uçakla Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaştırılıyor'' ifadesini kullanmıştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak füzelenin düştüğü yerden canlı yayın yaparak Rus yapımı o füzeyi gösterdi. Kerim Ulak; ''Rusya bu bölgedeki katliama dahil olmuştur, insanlık suçu işlemiştir'' cümlesiyle katliamda pay sahibi olan bir diğer ülkeyi ifşa etti.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

BALiSTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Scud B" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud B tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.