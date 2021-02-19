Alimin ölümü alemin ölümü gibidir! Hadis alimi Mehmet Emin Saraç hayatını kaybetti...

Bir süre önce koronavirüse yakalanan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Mehmet Emin Saraç hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan vefat haberinin ardından siyasilerde birbiri ardına mesaj yayımladı...