Ali babacan'ın 10 gün önce Erdoğan'a ihanet etmem dediği ortaya çıktı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’deki katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, AK Parti’de bulunduğu dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti. AK Parti’den ayrılmadan ihanet eden Ali Babacan’ın Halk TV’deki söyledikleri ile on gün önce Adem Metan’ın YouTube kanalındaki söyleşisi karşılaştırıldığında ilkesizliği ve çelişkileri bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Babacan Metan'a, "Çünkü; siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor, siyasetin sahici bir şey olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de katıldığı bir programda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti.

ALİ BABACAN'IN İLKESİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın aktardığına göre, AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf etmesi ardından ilkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan'ın tavırları ile uyuşmayan söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ali Babacan, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına 10 gün önce konuk olduğunda Halk TV'deki söylemleriyle uyuşmayan açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞKA BİR PROGRAMDA İLKELİYİM İMAJI ÇİZDİ

Programda, AK Parti'den ayrılış süreciyle ilgili Ali Babacan ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bunu bildirdiğini ifade ederek ilkeli bir duruş sergilediği iddiasında bulunuyordu. Ancak Halk TV'deki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini ve merkezinde yer aldığını itiraf etmesi sonrasında AK Parti içerisindeyken ilkesizliğini gizliden sürdürdüğünü itiraf ediyordu.

Babacan programda sözlerine şöyle devam ediyordu:

"Benim artık AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım bir görüşmeydi. Ve ilk kendisi duydu. Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştık bunu. Bazı eski siyasetçiler şunu da tavsiye ettiler; 'Eğer yeni bir çıkış yapacaksanız, önce parti içinde isyan ile başlamalısınız.' Biz de dedik ki; 'Hayatta öyle bir şey yapmadık.'"

Ali Babacan, Halk TV'deki katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamaları ile Adem Metan'ın YouTube kanalındaki konuşmasında söyledikleri karşılaştırıldığında ilkesizliğini ve çelişkilerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.