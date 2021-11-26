Ali Babacan oy için FETÖ’cülere DEVA oluyor

CHP tetikçisi Halk TV'de AK Parti'ye ihanetini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu kez de ülkeye ihanetin hazırlıklarını yaptıklarını açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edilerek görevden uzaklaştırılan KHK'lıların haklarının iadesi için çalıştıklarını söyleyen Babacan, “Savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilenler ve mahkeme kararıyla beraat edilenler haklarının aynen iadesi gerekir dedik. Bu zaten parti programımızda var. Ama bunun ötesinde, bunu da aşan çalışmayı şuanda yapıyoruz. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bu çalışmayı şu anda yürütüyor. Bitince bu çalışmayı bir paket olarak açıklayacağız" dedi.