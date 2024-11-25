Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin"

Türkiye 6 Şubat 2023 sonrası yaralarını sararken belirli bir kesimin kafasındaki enkaz bir türlü kaldırılamadı. Oyuncu Ali Atay'dan vicdan yaralayan bir çıkış geldi. Depremde yıkılan 11 şehri, yitip giden 50 bin canı, küçük kıyameti yaşayan ocakları görmezden gelen Atay, "Benim karım hamile! Benim Maraş'ta ne işim var" diyerek veryansın etti. Enkaz altında can veren hamile kadınları da görmezden geldi. Bu sözler sonrası Ali Atay ve Hazal Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. "Bu şahsın bir lira bile yardımı varsa iade edilsin" yorumları yapıldı.