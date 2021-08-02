Haberler Haber Videoları Alevlerle mücadelede 6. Gün! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar…

Alevlerle mücadelede 6. Gün! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar…

Alevlerle mücadelede 6. Gün! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar…
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında yangın söndürme çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarında bulundu...


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Sosyal medya üzerinden milleti panikletmeye çalışması yakışmadı. 'İnsanlar yanıyor' diye açıklama yapmasını ona yakıştıramadım." dedi.

Çavuşoğlu, "Vatandaşların evlerini yapıyoruz, hayvanlarını geri verip, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşın hayatı bizim için çokn kıymetli" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yangın bölgesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangınlarla ilgili sosyal medyada yalan haberler var" açıklamasında bulundu.

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