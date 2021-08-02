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Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü
02.08.2021 14:58
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Muğla Milas Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi dün akşam tahliye edildi. Köylüler ise 500 büyükbaş hayvanla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.


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