Haberler Haber Videoları 'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı
25.09.2021 16:13
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Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.


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