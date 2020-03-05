Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Takım otobüsünün ön camını kıran taş, yardımcı antrenör Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Erdeğer'e isabet etti. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan antrenörlere ilk müdahaleyi otobüste bulunan sağlık ekibi yaptı.
Alanyaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne taşlı saldırı05.03.2020 01:33
- Alanyaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne taşlı saldırı
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