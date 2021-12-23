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Alaeddin Yavaşca öldü mü? Başkan Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti!

Alaeddin Yavaşca öldü mü? Başkan Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Alaeddin Yavaşca kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti!
23.12.2021 10:11

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Alaeddin Yavaşca öldü mü? Neden öldü? Alâeddin Yavaşca kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? soruları gündemde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın da hastanede ziyaret ettiği Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmenin detayları...

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Son dakika haberi! Alâeddin Yavaşca hakkında acı haber geldi. Peki; Alâeddin Yavaşca yaşıyor mu öldü mü? Neden öldü? Alâeddin Yavaşca kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu?

ALAEDDİN YAVAŞÇA YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayata veda etti. Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar olarak da tanınan Yavaşça bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

ACI HABERİ ARKADAŞLARI DUYURDU!

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

ALAEDDİN YAVAŞÇA KİMDİR?

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

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