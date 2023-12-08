PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 17:16 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 17:29

❄️Alacabel'de Kar Engeli ⚠️ Antalya-Konya Kara Yolunda Ulaşım Aksadı!

Antalya- Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANTALYA- Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğleden sonra kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Kara yolunda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme araçları yolda biriken karları temizlemek için çalıştı. Polisler de Akseki- Seydişehir yolunu kullanacak sürücüleri zincir kullanmaları konusunda uyardı.

SIRADAKİ VİDEO
🔴 Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Güçlü Tepki! 70'i aşkın gazeteci öldürüldü ABD'nin meşhur gazeteleri nerede? 🌍
08.12.2023Cuma
KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
08.12.2023Cuma
🚦 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
07.12.2023Perşembe
🚨 Somali Cumhurbaşkanının oğlu İstanbul’da kazaya karıştı! Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohamed Hassan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak öldürdü 🏍️
07.12.2023Perşembe
Japonya PKK'yı Terör Örgütleri Listesine Ekledi! 🇯🇵🚨
07.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
📢 Sosyal Medya Fenomeni Gizem Bağdaçiçek’ten ’Pornografik Görüntü’ Açıklaması! 📹 01:43
📢 Gizem Bağdaçiçek'ten 'Pornografik Görüntü' Açıklaması 📹
08.12.2023Cuma
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 8 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 ATV Canlı TV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 8 Aralık 2023
08.12.2023Cuma
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu’nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler çıktı! 01:33
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler çıktı!
08.12.2023Cuma
Yunanistan’da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan’ın ziyareti Yunanistan’da nasıl yankılandı? 44:31
Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor!
08.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA