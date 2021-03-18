Akşener HDP sorularından kaçtı

Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında dün akşam saatlerinde AYM'ye kapatma davası açtı. HDP'nin ittifak ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün gittiği Çanakalle'de açıklama yaptıktan sonra soru almadan ortamı terk etti. Yanındaki danışmanları da "soru yok" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. " dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.

HDP SORULARINDAN KAÇTI

Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.

DANIŞMANLARI "SORU YOK" DEDİ

Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.

"HDP, PKK'YA SAVAŞ AÇMAK ZORUNDADIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara gören tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dün dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, yazılı açıklamasında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı.