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Aksaray'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
17.07.2021 15:07
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Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 4 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitirenlerden tıp fakültesinden mezun olan Hüseyin Bildirici'nin yakın zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nde göreve başlamayı planladığı öğrenildi.


Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.




Almanya'dan geldiği memleketi Aksaray'da ailesiyle yemeğe gitmek için yola çıkan Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut'un (20) kullandığı 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı.



Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki idaresindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut'un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) ve diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve yanındaki Ahmet Asal (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Çomuk ile Hüseyin Bildirici de kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


TIP FAKÜLTESİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKMIŞ
Kazada yaşamını yitirenlerden tıp fakültesinden mezun olan Hüseyin Bildirici'nin yakın zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nde göreve başlamayı planladığı öğrenildi.

Ali İhsan Çomuk, eşi Elmas Çomuk ile Gönül Bildirici ve Hüseyin Bildirici'nin cenazelerinin bugün Yeşilova beldesinde defnedileceği öğrenildi.

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