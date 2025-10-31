Aksaray’da TIR şarampole düştü! Sürücü kum yığınlarının altında can verdi!

Aksaray-Adana kara yolunun 30. kilometresinde meydana gelen feci kazada, Hatay'dan Gebze'ye inşaat kumu taşıyan Furkan Altınsoy'un (24) kullandığı 31 APL 971 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazanın etkisiyle dorsede bulunan tonlarca kum kabinin üzerine yığıldı. Talihsiz sürücü Altınsoy, kabin içerisinde kum yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sürücüye ulaşılırken, genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.