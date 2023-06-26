Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunmuştu! Üvey oğlu cinayeti itiraf etti: Boğarak öldürdüm

Tüyler ürperten olay Aksaray'da yaşandı.

Laleli mahallesinde vatandaşlar, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAMIŞTI

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.

EŞİ VE ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis, kadının cesedin Şengül Keleş'e ait olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Boşanma aşamasındaki eşi Y.K. (49) ve üvey oğlu Ö.K. (20), şüphe üzerine gözaltına alındı.

ÜVEY OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

ŞİDDET NEDENİYLE EVİ TERK ETMİŞ

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.