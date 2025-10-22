Aksaray’da direğe çarpan otomobilde sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde Adana yolu istikametinde meydana geldi. Mustafa Demirtaş (79) yönetimindeki 68 EP 991 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü.

🚑 Ekipler Sürücüyü Araçtan Güçlükle Çıkardı

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Demirtaş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

🏥 Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Nazile D. (81) ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, kadının hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.