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Aksaray Çarşamba Semt Pazarı'nda silahlı kavga: 5 Yaralı!
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Aksaray Çarşamba Semt Pazarı'nda silahlı kavga: 5 Yaralı!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:38

Aksaray Çarşamba Semt Pazarı'nda satış yeri nedeniyle iki akraba arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, alışveriş yapmaya gelen bir müşteri de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Pazarcılar arasında başlayan tartışmanın bir anda büyüyerek kanlı bir hesaplaşmaya dönüştüğü olayda, çevredekiler büyük panik yaşadı.

Aksaray'da pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle çıkan kavgada 1'i alışverişe gelen müşteri olmak üzere 4 kişi silahla yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki semt pazarının önünde meydana geldi. Erkan D. (48), oğlu Gülabi D. (27) ve akrabası Gülcan D. (26) ile birlikte pazar yerinin önündeki alanda patates satmaya başladı. Bu sırada aynı ürünü satan akrabası Ramazan D. ile aralarında satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., aracından aldığı pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erkan D., Gülabi D. ve Gülcan D. İle alışverişe gelen Şeyma Onar'a (60) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Ramazan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralılardan Erkan D., "Ramazan D., pazarda bizle kavga edip, tüfekle ateş etti" dedi. Yaralı Şeyma Onar'ın eşi Ayhan Onar ise "Olay aniden oldu, birisi ateş etti. O da eşime geldi" diye konuştu.

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