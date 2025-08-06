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Akşam namazı öncesi cami alev alev yandı

Düzce’de akşam ezanı öncesinde camide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı cami kullanılamaz hale geldi. Olay Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde bulunan camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Bu esnada bölge de bulunan dere yatağı ıslah çalışmasında ki ekiplerde tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de ulaştığı yangında caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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