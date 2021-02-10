Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç açıkladı: CHP'den 8 milletvekili daha Muharrem İnce'nin partisine katılacak

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. İnce'nin CHP ile yolları ayırmasına ilişkin konuşan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, İnce ile birlikte hareket etmek isteyen 8 CHP’li vekilin daha partiden istifa edeceğini bildirdi.