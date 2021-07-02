Haberler Video Haber Videoları Akrabalar arasında piknikte silahlı kavga: Dayı öldü, yeğen...

Akrabalar arasında piknikte silahlı kavga: Dayı öldü, yeğen...

Akrabalar arasında piknikte silahlı kavga: Dayı öldü, yeğen...
02.07.2021 01:20
Ana Sayfa 00:35
Bakan Koca'dan sevindiren...
Ana Sayfa 01:44
Taksit sayılarına ayar!
Ana Sayfa 09:12
CHP'li Ali Haydar Hakverdi...
Ana Sayfa 01:48
Jeff Bezos ile uzaya giden en...
Ana Sayfa 00:36
Başkan duyurdu: Yayın yayında
Ana Sayfa 06:27
Melek İpek'in evinde çekilen...
Ana Sayfa 00:33
'Cinsel Taciz' Etek altı...
Ana Sayfa 02:36
İşte Başkan Erdoğan’ın...
Ana Sayfa 15:01
AK Parti İstişare Toplantısı...
Ana Sayfa 02:47
Elmalı Davası'nda flaş...
Ana Sayfa 02:35
Tosuncuk teslim oldu!...
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan "Hayırlı uğurlu...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, akraba iki aile arasında husumetten dolayı piknikte çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcahamam Çeştepe Mahallesi Mera Çayı mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı Y.O., yeğeni H.G.'yi tabanca ile yaraladı. H.G.'nin kardeşi E.G de dayısı Y.O.'ya tabanca ile ateş etti.

Olayda yaralanan dayı ve yeğeni, aileleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeni H.G.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi bahçesine gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı, polis ve jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları