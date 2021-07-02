Akrabalar arasında piknikte silahlı kavga: Dayı öldü, yeğen...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, akraba iki aile arasında husumetten dolayı piknikte çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcahamam Çeştepe Mahallesi Mera Çayı mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı Y.O., yeğeni H.G.'yi tabanca ile yaraladı. H.G.'nin kardeşi E.G de dayısı Y.O.'ya tabanca ile ateş etti.

Olayda yaralanan dayı ve yeğeni, aileleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeni H.G.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi bahçesine gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı, polis ve jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.