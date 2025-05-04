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AKM’de Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Provokatörün ilk ifadesi ortaya çıktı!
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AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatörün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 4.05.2025 15:14:30

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, ömrünün son demlerini barışa adayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör AKM'de Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özgür Özel'e saldırıyı lanetledi, saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesi ortaya çıktı: Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.

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