Haberler Haber Videoları Akit Medya binası yangınında son durum: Küçükçekmece Halkalı yangını 15. saatinde devam ediyor | VİDEO

Akit Medya binası yangınında son durum: Küçükçekmece Halkalı yangını 15. saatinde devam ediyor | VİDEO

Akit Medya binası yangınında son durum: Küçükçekmece Halkalı yangını 15. saatinde devam ediyor | VİDEO
28.04.2023 09:46

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Akit Medya grubunun bulunduğu binada çıkan yangın 15'inci saatinde de devam ediyor. Ekipler alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise soğutma çalışmalarına yapılıyor. İşte yangının 15. saatinden görüntüler...

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Küçükçekmecede Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi. Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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