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Akıncı Üssü davasında kararlar belli oldu! Darbecilere ceza yağdı

Akıncı Üssü davasında kararlar belli oldu! Darbecilere ceza yağdı
26.11.2020 11:35
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Hain FETÖ'cülere ceza yağdı
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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hükümler açıklandı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı karar sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte Sarı'nın birbirinden çarpıcı açıklamaları...


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı karar sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Türkiye'de derin izler bıraktı. Akıncı Üssü'nden kalkan uçakların aslında sadece oradan planlanmadığı gerçekliğini burada vurgulamam lazım." ifadelerini kullandı.

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