AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar…

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK"

Bayraktar, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

KANDİL MESAJI

İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.