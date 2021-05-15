Akif Çağatay Kılıç A Haber ekranlarında Ali Babacan'ın ''ihanet'' itirafını yorumladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Babacan'ın ihanet itirafını değerlendirdi. Babacan'ın sözlerini ilk duyduğundan inanamadığını belirtti. "Görev yaptığınız süre içerisindeki sorumluluğu ahlaki olarak da etik olarak da muhafaza etmek zorundasınız." diyen Kılıç, "Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan AK Parti'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ihaneti itiraf etti.

Babacan, 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü muhalafetin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini söyledi.

Babacan'ın yaptığı ihaneti itiraf etmesinin ardından tepkiler peş peşe geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Babacan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi. Kılıç, Babacan'ın sözlerini ilk duyduğundan inanamadığını belirtti. "Görev yaptığınız süre içerisindeki sorumluluğu ahlaki olarak da etik olarak da muhafaza etmek zorundasınız." diyen Kılıç, "Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey." ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Ben Sayın Babacan ile özel kalemliğim dönemimde hem milletvekilliği sürecimde hem de aynı kabinede görev yaptım.

Bizim görevlerimizi ifa eden insanlar oradaki mahremiyeti ömür boyu korumak ve orada yaşadıklarını kişinin izni olmadan hiçbir şekilde konuşamazlar.

"ÖNCE İNANMAK İSTEMEDİM"

Ancak şunu söyleyebilirim ben Sayın Babacan'ın bu açıklamalarına önce inanmak istemedim. Herhalde 'farklı anlaşıldı farklı bir şey yazıldı' dedim. Gördükten sonra gerçekten inanılmaz bir şey…

"YÜREĞİMİ SIZLATIYOR"

Hakikaten bu açıklamalar yüreğimi sızlatıyor. Sadece ve sadece siyasi anlamdaki bir takım çıkarlar için, yüreğini size açmış olan sizin arkanızda yeri geldiği zaman kaya gibi duran bir siyasi lidere karşı şuanda dava arkadaşı olarak gördüğü insanların ortaya koyduğu sözler ithamlar yakıştırmalara ancak ve ancak yüreğimi sızlatıyor. Ama şunu da söyleyeyim; Bizim bu noktadaki kararlılığımıza hiçbir şekilde bunlar halel getiremez.

"AHLAKİ OLARAK DA ETİK OLARAK DA MUHAFAZA ETMEK ZORUNDASINIZ"

Bu durumun açıklaması olamaz bakın siyasi eleştiri başka bir şeydir. Siyaseten diyebilirsiniz ki 'ben bir nokta koyuyorum ve farklı bir düşünce ile hareket edeceğim' deklare edersiniz bunu ve o yönde ilerlersiniz ama görev yaptığınız süre içerisindeki sorumluluğu ahlaki olarak da etik olarak da muhafaza etmek zorundasınız.

"SON DERECE YARALAYICI BİR ŞEY"

Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey.

Türk siyasi hayatından görülmemiş bir olay ile karşı karşıyayız. Kabine içerisinde görev yaptığımız bir arkadaşımızın bir mesai arkadaşımın böyle bir durumun içerisinde olmasından derin üzüntü duyuyorum.

MİLLETİMİZ GEREKEN DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAKTIR

Ama önümüze bakacağız. Milletimiz ortaya çıkan durumlarla ilgili gereken değerlendirmesini de yapacaktır.