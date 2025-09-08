Akhisar’da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir-Balıkesir Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin lastiği patladı. Vedat Kıyçak (49) idaresindeki 33 ACD 60 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve zincirleme kazaya sebep oldu.

Zincirleme Çarpışma

Kontrolden çıkan otomobil, önce Süleyman Fevzi Akdoğan'ın (55) kullandığı 45 NS 929 plakalı araca çarptı. Ardından Kıyçak'ın aracı, aynı yönde ilerleyen Semih Cangül (26) yönetimindeki 45 AEU 143 plakalı otomobile vurdu. Savrulan 45 NS 929 plakalı araç ise karşı şeritte Şans Emekli'nin idaresindeki 45 FB 292 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada kazayı fark eden Mustafa Özgeç'in (60) kullandığı 16 BSY 377 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

1 Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Kazanın en acı tablosu, 33 ACD 60 plakalı araçta yaşandı. Yolcu koltuğunda bulunan Melek Kıyçak hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü Vedat Kıyçak ve kızı Büşra Kıyçak hafif yaralandı. 45 AEU 143 plakalı otomobil sürücüsü Semih Cangül ile yanında bulunan Mehmet Cangül de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik Uzun Süre Aksadı

Feci kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların çekiciyle kaldırılması sırasında İzmir-Balıkesir Karayolu uzun süre tek şeritten trafiğe açık kaldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası Akhisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.