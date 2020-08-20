Atak taarruz helikopterlerimiz, Meis Adası'nın karşısında bulunan Antalya Kaş semalarında devriye görevi yapıyor. Türk fırkateyni Kaş’ta, Yunan Fırkateyni Meis’te bekliyor.
Akdeniz’de sıcak saatler! Meis karşısında Atak helikopterleri uçtu
20.08.2020 23:30
- Akdeniz’de sıcak saatler! Meis karşısında Atak helikopterleri uçtu
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