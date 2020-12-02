Akdeniz’de kirli ittifak

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, BAE ve Mısır, Akdeniz'de 30 Kasım-6 Aralık arasında tatbikat yapma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, kirli ittifakla ilgili "Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir" açıklaması yaptı.