Akdeniz’de kirli ittifak

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, BAE ve Mısır, Akdeniz'de 30 Kasım-6 Aralık arasında tatbikat yapma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, kirli ittifakla ilgili "Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir" açıklaması yaptı.
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, BAE ve Mısır, Akdeniz'de 30 Kasım-6 Aralık arasında tatbikat yapma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, kirli ittifakla ilgili "Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir" açıklaması yaptı.