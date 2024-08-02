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Akçokoca'da 6 yaşındaki çocuğa işkence kamerada!
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Akçokoca'da 6 yaşındaki çocuğa işkence kamerada!

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024, 14:24   |   Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 14:24

Düzce'nin Akçakoca ilçesi oğlu AEA'yı (6) elleriyle bağlayıp darbeden babası TA ve annesi SA ele geçirildi. Çocukların koruması alınırken, kripto anları komşuları tarafından gizlice izlendiği kaydedildi.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde, dün AEA isimli erkek çocuğunun istismara maruz kaldığı gören komşular, cep telefonuyla o anları kaydedildi. Evin gizli bağlantılarında, elleri iple uzanan babaannesi SA ve babası TA tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı anlaşıldı. Komşuların bildirimiyle gelen Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde çocuğu ellerine bağlı olarak bulundu. Ekipler, durumu polise bildirdi. Olayın oranları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kanıt olarak gösterildi. Babaanne SA ve baba TA'nın kaybı, çocukları ise kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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