Haberler Video Haber Videoları "AK Parti'ye oy vermek günah" CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı

"AK Parti'ye oy vermek günah" CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı

06.07.2021 15:27
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada haddini aşan sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında AK Parti'ye oy vermenin günah olduğunu söyledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AK Parti'ye oy veren seçmenler vardı.

"AK PARTİ'YE OY VERMEK GÜNAH"

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.


Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? İsraf günah değil mi? AK Parti'ye geçmişte oy vermiş bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. İsraf haramsa, israf günahsa, sen gidip hala ona oy veriyorsan, sen de günah işliyorsun." diyerek seçmenlere hakaret etti.

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