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AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Hangi partiden? | Rozet takma töreni izle!
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AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Hangi partiden? | Rozet takma töreni izle!

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 16:54   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 16:54

AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Hangi partiden? sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan partiye yeni katılanlara AK Parti rozeti taktı. İşte o anlar...

AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HANGİ BELEDİYE VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?
Ankara'da düzenlenen törende 2 milletvekili 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

HANGİ PARTİ'DEN KAÇ İSİM KATILDI?
İyi Parti'den 2 milletvekili, Yeniden Refah Partisi'nden 7 belediye başkanı ve 4 bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

İşte AK Parti'ye katılan isimlerin listesi:

İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

2 MİLLETVEKİLİ
Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel


Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

13 BELEDİYE BAŞKANI
Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen


Cömert Özen (Adana, Feke) - YRP
Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar


Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - YRP

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir


Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu


Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - YRP

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız
Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - YRP
Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - YRP

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit


Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - YRP

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan


Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - YRP

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit


Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı


Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız

HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR
Hizmet edene kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır." dedi.

EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.

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