AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Hangi partiden? | Rozet takma töreni izle!

AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

HANGİ BELEDİYE VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?

Ankara'da düzenlenen törende 2 milletvekili 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

HANGİ PARTİ'DEN KAÇ İSİM KATILDI?

İyi Parti'den 2 milletvekili, Yeniden Refah Partisi'nden 7 belediye başkanı ve 4 bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

İşte AK Parti'ye katılan isimlerin listesi:

2 MİLLETVEKİLİ

Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti



Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

13 BELEDİYE BAŞKANI

Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız



Cömert Özen (Adana, Feke) - YRP

Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız



Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - YRP



Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti



Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - YRP





Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız

Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - YRP

Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - YRP



Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - YRP



Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - YRP



Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız



Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız

HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR

Hizmet edene kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır." dedi.

EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.