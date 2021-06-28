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AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ODA TV’nin gerçek dışı haberine tepki gösterdi

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ODA TV’nin gerçek dışı haberine tepki gösterdi
28.06.2021 19:22
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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP yandaşı operasyon sitesi Oda TV'nin film setinden görüntüleri "KADEM yurdunda silah" diyerek yalan haber yapmasına tepki göstedi.


ODATV'NİN "KADEM YURDUNDA SİLAH" YALANI
Bunlar çok hassas meseleler. Geçmişte bu tip yanlışlıklar üzerinden çok kriz çıktı. Basın demokrasinin dördüncü kuvvetidir. Vesayetin birinci kuvveti olmak arasında çok gidip gelmiştir.

Gazetecinin böyle bir soru sorması vahimdir. Bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor. Özür dilenmesi lazım. Bunlar son derece sıkıntılı yaklaşımlar. KADEM güçlü bir açıklama yapmasa, düşünün yapılan haber kişileri ne kadar zor bir duruma düşürecek.

Gazeteci ve vekil sıfatlı kişiler "Herkese 5 bin TL ödendi" yalanını da bana karşı servis ettiler. İsimsiz bir sosyal medya hesabından çıkan paylaşımın vekiller ve gazeteciler arkasına takılıyor. Bunu yapan vekil işini yapmıyor.

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