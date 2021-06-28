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AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’de bir yanlışlık yapıldığında CHP’de özür dileyebilen , özgüvenli kimseler vardı

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’de bir yanlışlık yapıldığında CHP’de özür dileyebilen , özgüvenli kimseler vardı
28.06.2021 19:02
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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Katarlılara sınavsız tıp eğitimi yalanıyla ilgili olarak ‘’ CHP’de bir yanlışlık yapıldığında CHP’de özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı’’ ifadelerini kullandı.


KATAR'DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ TIP EĞİTİMİ GÖRECEĞİ İDDİASI

2-3 yıl öncesine kadar bu tip bir şey söz konusu olduğunda, CHP'de bir yanlışlık yapıldığında, CHP'den bir arkadaşımız bu şekilde bir gerçek olmayan bir haberin peşine takıldığında ve bunun gerçek olmadığı söylendiğinde CHP'de özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Daha demokrat kimseler olabiliyordu. Fakat bir şey söyleniyor, yalan olduğu ortaya koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bu haber yalan bir haberdir. Yalan haber olduktan sonra bir yayın organının bunu geri çekmesi güzel bir şeydir. O haberi yapan siteyi alıntılayarak söylediğiniz. O bilgi çöktü, yalan olduğu ortaya çıktı. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemektir. Muhalefetin en önemli görevi de denetim görevi yapmaktır. İşin psikopolitik bir tarafı da var. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki gerçekleştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a sıcak bakmıyorlar.

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