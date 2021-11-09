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AK Partili kadın vekillerden, Lütfü Türkkan’a tepki

AK Partili kadın vekillerden, Lütfü Türkkan’a tepki
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne yönelik tepkiler sürüyor. AK Partili kadın milletvekilleri TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bingöl’de partisini ve genel başkanını eleştiren bir şehit ağabeyine el ense çekerek herkesin duyabileceği şekilde bacısına sinkaflı küfür etmesine üzülerek, utanarak şahit olduk. Bu davranış ne insanlığa sığar ne milletvekilliğine sığar ne de milliyetçilik ilkesine sığar." dedi.

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