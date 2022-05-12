AK Parti'den Ümit Özdağ'ın sığınmacı provokasyonuna tepki: Kin ve nefreti tahrik suçudur, faşizm geleneğidir!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik tutumunun siyasi açıdan provokasyon, ceza hukuku açısından kin ve nefreti tahrik, siyaset geleneği açısından faşizm olduğunu söyledi.

Özkan, yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Özdağ'ın, Anadolu coğrafyasına kendi coğrafyasında yaşadığı kin, nefret ve zalimane davranışlar neticesinde göçle gelen bir ailenin evladı olduğunu belirten Özkan, "Siyasi açıdan baktığımızda; bu apaçık bir provokasyondur. Ceza hukuku açısından baktığımızda kin ve nefreti tahrik suçudur. Siyaset geleneği olarak baktığımızda bu bir faşizm geleneğidir." dedi.



Psikolojik travmanın dışa vurumunun söz konusu olduğunu ifade eden Özkan, "Sözüm ona bu coğrafyada yaşanan acıları, gönül coğrafyamızda akan kan ve göz yaşını kendi siyasetinin yegane manivelası olarak gören Ümit Özdağ'ın, ülkemizi ve aziz milletimizi bir provokasyonla karşı karşıya bırakma kararı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunları tarih boyunca bu coğrafyada fonlayan, destekleyenler de Türkiye'nin huzuru ve refahını istemeyen, İçişleri Bakanımızın da net bir şekilde adını koyduğu gibi Sorosçulardır, iş birlikçilerdir." diye konuştu.

Bu faşizm geleneğini siyasi tarihin tozlu raflarına gönderdiklerini belirten Özkan, "Soydaşlarımızı 1945'te Boraltan Köprüsü'nden geri gönderen CHP'nin bu faşizan geleneğini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine CHP geleneği olarak sürdürmeye gayret etmektedir. Biz, buna müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu coğrafyada yaşanan acıların yegane sebebinin petrol, silah ve faiz üzerinden yürütülen emperyalist hedefler olduğunu vurgulayan Özkan, bu hedeflere ulaşmak isteyen emperyalistlerin sürekli olarak dil, din, mezhep, etnik yapı üzerinden kin ve düşmanlığı tahrik etmek suretiyle acıları sürdürmeye, yer altı, yer üstü kaynakları sömürmeye devam ettiğini dile getirdi.

"BU İHANETİN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

"İçişleri Bakanımızın ortaya koyduğu tavır, aslında bu coğrafyada güvenliğin, adaletin ve istikrarın egemen olma mücadelesidir." diyen Özkan, şöyle devam etti:

"Neden İçişleri Bakanımızı hedef alıyorlar diye baktığımızda neyi görüyoruz? Süleyman Soylu Bakanımızın, özellikle terörle mücadelede tarihi bir başarıyı ortaya koymak noktasında elde ettiği netice, uyuşturucu madde kaçakçılığı, hırsızlık, gasp suçları ile mücadeleye kadar, terörle mücadeleden iç güvenlik meselesine kadar her alanda ortaya koyduğumuz başarı, hem terör örgütlerini hem çeteleri, mafyaları, Türkiye'ye kasteden harici ve dahili iş birlikçilerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bu nedenle göçmenler üzerinden yeniden Türkiye'yi karıştırmak, yeniden kardeş kavgasına Türkiye'nin girmesine neden olmak ve 'Acaba buradan da bir iktidar, koltuk devşirebilir miyim?' ihtirasıyla hareket etme gayretidir. Bunu doğru bulmuyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, kabinemizle siyasi kadrolarımızla teşkilatımızla beraber, aziz milletimizle yekvücut dayanışma içerisinde bu ihanetin de üstesinden geleceğiz."



Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri, barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri için politikaları olduğunu ve buna yönelik adım attıklarını ifade eden Özkan, "'Suriyelileri ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz' diyorlar. Biz onları yine şefkatle, sevgiyle gönderme çalışmamızı gerçekleştirirken ne CHP'yi yanımızda gördük ne de bugün kin ve nefreti tahrik ederek provokasyona yeltenenleri yanımızda gördük. Yanımızda kimseyi görmedik." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "İspanya'dan kaçan Yahudilere, 2. Dünya Savaşı'ndan kaçan Almanya'daki Yahudilere, mazlumlara, bu necip ve asil millet nasıl şefkat kucağını açmışsa aynı kararı burada da sürdürüyoruz. İnşallah bu coğrafyada huzur, adalet, barış egemen olacak." değerlendirmesinde bulundu.